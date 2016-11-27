 İrfan Can görüşmesi – Fotomaç – 27 Kasım 2016
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    27 Kasım 2016, Pazar
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    İrfan Can görüşmesi

    İrfan Can görüşmesi
    bugün karşılaşacağı Gençlerbirliği'nin futbolcusu İrfan Can Kahveci için de teklif yapacak. Bu sezon 11 maçta 1 gol atıp, 2 asist yapan 21 yaşındaki orta saha için Karadeniz ekibi başkentte Başkanı İlhan Cavcav ile masaya oturacak. Başkan Muharrem Usta'nın Cavcav ile bizzat görüşerek İrfan Can'ı resmen isteyeceği belirtildi. İrfan'ın sözleşmesi 2019'da bitiyor.
    1. 27 Kasım 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 23:40
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