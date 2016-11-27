İrfan Can görüşmesi
Trabzonspor bugün karşılaşacağı Gençlerbirliği'nin futbolcusu İrfan Can Kahveci için de teklif yapacak. Bu sezon 11 maçta 1 gol atıp, 2 asist yapan 21 yaşındaki orta saha için Karadeniz ekibi başkentte Gençlerbirliği Başkanı İlhan Cavcav ile masaya oturacak. Başkan Muharrem Usta'nın Cavcav ile bizzat görüşerek İrfan Can'ı resmen isteyeceği belirtildi. İrfan'ın sözleşmesi 2019'da bitiyor.
- 27 Kasım 2016, Pazar
- Güncelleme: 23:40
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Başakşehir, Dolmabahçe'den lider çıktı
Toplam 29
Yorum
gajuva derbinin anlamını öğren sen. sıralama ile alakası yok ben onu söyleyim gerisini sen bul :)
- Ahmet Nur Çebi: “Doğru bir karardı"
Toplam 11
Yorum
gajuva aynı golü bjk atsa ve o pozisyona faul verseler ne olurdu sayın objektif geçinenler bir düşünsün. Buz gibi goldür öyle faul olmaz, öyle bir hamlede yere düşen adam futbolu bıraksın
- Öpücük tartışması!
Toplam 5
Yorum
konya PIS PIS TERINI ÖPMÜS IIIIIII
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