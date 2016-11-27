 Ekici’nin menajerine 140 bin euro borç – Fotomaç – 27 Kasım 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    27 Kasım 2016, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Ekici’nin menajerine 140 bin euro borç

    Ekici’nin menajerine 140 bin euro borç

    2014 yılındaki transferden kalan 140 bin euro’yu istedi, yönetim ödeme kararı verdi.

    yönetimi, sezon sonunda sona erecek sözleşmesini uzatmak istediği 'yle ilgili yeni bir sorunla karşılaştı. 2104 yılında Werder Bremen'den 1.5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer olan Mehmet Ekici'nin menajeriyle de 420 bin euro karşılığında anlaşmaya varılmıştı. Aradan geçen zamanda Ekici'nin menajerine 280 bin euro ödenirken, geri kalan 140 bin euro ise ödenmedi. Yapılan son görüşmeye katılan Mehmet'in menajerinin, kendisine ödenmeyen miktara ait belgeyle geldiği ve bu parayı talep ettiği belirtildi. Yönetim ise oyuncunun menajerinin belgesini inceledikten sonra, "Gereken ödemeyi yaparız" yorumunda bulundu. Yönetim önce Mehmet'in menajerinin ödemesini gerçekleştirecek ardından oyuncuyla 1 milyon 600 bin euro seviyelerinde bir rakama anlaşmaya çalışacak.
    1. 27 Kasım 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 23:37
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Ekici’nin menajerine 140 bin euro borç haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.