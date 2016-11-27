Ekici’nin menajerine 140 bin euro borç
2014 yılındaki transferden kalan 140 bin euro’yu istedi, yönetim ödeme kararı verdi.
Trabzonspor yönetimi, sezon sonunda sona erecek sözleşmesini uzatmak istediği Mehmet Ekici'yle ilgili yeni bir sorunla karşılaştı. 2104 yılında Werder Bremen'den 1.5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer olan Mehmet Ekici'nin menajeriyle de 420 bin euro karşılığında anlaşmaya varılmıştı. Aradan geçen zamanda Ekici'nin menajerine 280 bin euro ödenirken, geri kalan 140 bin euro ise ödenmedi. Yapılan son görüşmeye katılan Mehmet'in menajerinin, kendisine ödenmeyen miktara ait belgeyle geldiği ve bu parayı talep ettiği belirtildi. Yönetim ise oyuncunun menajerinin belgesini inceledikten sonra, "Gereken ödemeyi yaparız" yorumunda bulundu. Yönetim önce Mehmet'in menajerinin ödemesini gerçekleştirecek ardından oyuncuyla 1 milyon 600 bin euro seviyelerinde bir rakama anlaşmaya çalışacak.
- 27 Kasım 2016, Pazar
- Güncelleme: 23:37
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Toplam 29
Yorum
gajuva derbinin anlamını öğren sen. sıralama ile alakası yok ben onu söyleyim gerisini sen bul :)
- Ahmet Nur Çebi: “Doğru bir karardı"
Toplam 11
Yorum
gajuva aynı golü bjk atsa ve o pozisyona faul verseler ne olurdu sayın objektif geçinenler bir düşünsün. Buz gibi goldür öyle faul olmaz, öyle bir hamlede yere düşen adam futbolu bıraksın
- Öpücük tartışması!
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Yorum
konya PIS PIS TERINI ÖPMÜS IIIIIII
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