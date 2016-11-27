Bütçe artırılabilir
Karadeniz ekibinin devre arasında kadrosuna katacağı isimler netleşmeye başladı. Trabzonspor, Ömer Ali Şahiner, Micah Richards'in yanı sıra önemli oyuncularla da görüşüyor. Devre arasındaki transferler için 10 milyon euro'ya yakın bir bütçe ayıran yönetimin, ihtiyaç halinde bütçeyi artırabileceği belirtildi.
- 27 Kasım 2016, Pazar
- Güncelleme: 23:39
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Başakşehir, Dolmabahçe'den lider çıktı
Toplam 29
Yorum
gajuva derbinin anlamını öğren sen. sıralama ile alakası yok ben onu söyleyim gerisini sen bul :)
- Ahmet Nur Çebi: “Doğru bir karardı"
Toplam 11
Yorum
gajuva aynı golü bjk atsa ve o pozisyona faul verseler ne olurdu sayın objektif geçinenler bir düşünsün. Buz gibi goldür öyle faul olmaz, öyle bir hamlede yere düşen adam futbolu bıraksın
- Öpücük tartışması!
Toplam 5
Yorum
konya PIS PIS TERINI ÖPMÜS IIIIIII
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