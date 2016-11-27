 Bütçe artırılabilir – Fotomaç – 27 Kasım 2016
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    27 Kasım 2016, Pazar
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    Bütçe artırılabilir

    Bütçe artırılabilir
    Karadeniz ekibinin devre arasında kadrosuna katacağı isimler netleşmeye başladı. , Ömer Ali Şahiner, Micah Richards'in yanı sıra önemli oyuncularla da görüşüyor. Devre arasındaki transferler için 10 milyon euro'ya yakın bir bütçe ayıran yönetimin, ihtiyaç halinde bütçeyi artırabileceği belirtildi.
    1. 27 Kasım 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 23:39
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