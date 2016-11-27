 Bero’ya bugün özel görev – Fotomaç – 27 Kasım 2016
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    27 Kasım 2016, Pazar
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    ’ya bugün özel görev

    Bero’ya bugün özel görev
    Hafta başından itibaren yapılan antrenmanlarda basit hatalar nedeniyle oyunculara çok sert uyarılarda bulunan teknik direktör , Mehmet Ekici'nin yokluğunda oyun planını üzerine kurmayı hedefliyor. Genç orta saha oyuncusu bugün 10 numara pozisyonunda görev yapacak. Yanal, Bero ile özel görüştü.
    1. 27 Kasım 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 23:42
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