Bero’ya bugün özel görev
Hafta başından itibaren yapılan antrenmanlarda basit hatalar nedeniyle oyunculara çok sert uyarılarda bulunan teknik direktör Ersun Yanal, Mehmet Ekici'nin yokluğunda oyun planını Bero üzerine kurmayı hedefliyor. Genç orta saha oyuncusu bugün 10 numara pozisyonunda görev yapacak. Yanal, Bero ile özel görüştü.
- 27 Kasım 2016, Pazar
- Güncelleme: 23:42
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Başakşehir, Dolmabahçe'den lider çıktı
Toplam 29
Yorum
gajuva derbinin anlamını öğren sen. sıralama ile alakası yok ben onu söyleyim gerisini sen bul :)
- Ahmet Nur Çebi: “Doğru bir karardı"
Toplam 11
Yorum
gajuva aynı golü bjk atsa ve o pozisyona faul verseler ne olurdu sayın objektif geçinenler bir düşünsün. Buz gibi goldür öyle faul olmaz, öyle bir hamlede yere düşen adam futbolu bıraksın
- Öpücük tartışması!
Toplam 5
Yorum
konya PIS PIS TERINI ÖPMÜS IIIIIII
Bero’ya bugün özel görev haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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