Anıtkabir’e ziyaret
Bordo-mavili yönetim kurulu bugün Anıtkabir'i ziyaret edecek. Saat 10.30'da taraftarlar ile aslanlı yolda buluşacak olan yöneticiler daha sonra birlikte Anıtkabir'e yürüyecek. Bu organizasyona Başkan Muharrem Usta'yla birlikte çok sayıda taraftarın katılması bekleniyor. Taraftarlar organizasyon yapıyor.
- 27 Kasım 2016, Pazar
- Güncelleme: 23:41
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Başakşehir, Dolmabahçe'den lider çıktı
Toplam 29
Yorum
gajuva derbinin anlamını öğren sen. sıralama ile alakası yok ben onu söyleyim gerisini sen bul :)
- Ahmet Nur Çebi: “Doğru bir karardı"
Toplam 11
Yorum
gajuva aynı golü bjk atsa ve o pozisyona faul verseler ne olurdu sayın objektif geçinenler bir düşünsün. Buz gibi goldür öyle faul olmaz, öyle bir hamlede yere düşen adam futbolu bıraksın
- Öpücük tartışması!
Toplam 5
Yorum
konya PIS PIS TERINI ÖPMÜS IIIIIII
Anıtkabir’e ziyaret haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.