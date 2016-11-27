 Anıtkabir’e ziyaret – Fotomaç – 27 Kasım 2016
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    27 Kasım 2016, Pazar
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    Anıtkabir’e ziyaret

    Anıtkabir’e ziyaret
    Bordo-mavili yönetim kurulu bugün Anıtkabir'i ziyaret edecek. Saat 10.30'da taraftarlar ile aslanlı yolda buluşacak olan yöneticiler daha sonra birlikte Anıtkabir'e yürüyecek. Bu organizasyona Başkan 'yla birlikte çok sayıda taraftarın katılması bekleniyor. Taraftarlar organizasyon yapıyor.
    1. 27 Kasım 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 23:41
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