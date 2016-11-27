''Acı verici bir süreç olacak''

Yanal, Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında 0-0 biten Gençlerbirliği maçının ardından düzenlenen basın toplantısında kırmızı-siyahlı ekibin 60 dakika 10 kişiyle oynadığını hatırlatarak, "Topun bizde olması bir şey ifade etmedi. Diğer maçlarda da böyle oldu skor konusunda becerimizi ortaya koyamıyoruz." dedi.

Bordo-mavili takımın önemli bir virajdan geçtiğini bu sürecin de sert ve acı verici olacağını ifade eden Yanal, "Skor üretecek ve güvene dönüştürecek zamana ihtiyacımız var. Trabzonspor'un bundan sonra iskeletini teşkil edecek oyuncuları belirlemeliyiz. Oyuncu çöplüğüne de dönüştürmemek gerekiyor. Bu süreç acılı geçecek sancılı olacak. Benim referanslarım belli, çıkardığım oyuncular kurduğum takım, oynattığım oyun ortada. Ben söylüyorum. Bu süreci iyi yöneteceğiz ve istenilen Trabzonspor'u izlettireceğiz." diye konuştu.

Transfer döneminde kısa sürede ve zor şartlarda takviyeler yapmak durumunda kaldıklarını dile getiren Yanal, devre arası ve sezon sonunda yapılacak takviyelerde daha isabetli tercihler yapılabileceğini ifade etti.

GENÇLERBİRLİĞİ CEPHESİ

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat, 10 kişi kalana kadar sahadaki her şeyin istedikleri gibi olduğunu kaydetti.

Gençlerbirliği'nin iyi bir takım olduğunu belirten Özat, "Eksik kaldıktan sonra rakibin iki stoperini oyuna sokmayacağını bildiğim için belki de sahanın en iyisi İrfan'ı oyundan aldım. Kaptığımız toplarla hücuma çıkmayı denedik, bunda da başarılı olduğumuzu düşünüyorum." değerlendirmesini yaptı.

Kırmızı-siyahlı takımı iyi günlerin beklediğini anlatan Özat, "Rantie daha iyi olursa, Stancu aramıza katılırsa çok daha iyi bir Gençlerbirliği'nin ortaya çıkacağını düşünüyorum." ifadesini kullandı.

Trabzonspor'un bugüne dek hakem hatalarıyla kaybettiği gibi bir algı oluşturulduğunu ileri süren Özat, şöyle konuştu:

"Sanki Trabzonspor bugüne kadar her maçını hakem hatasıyla kaybetmiş gibi bir algı yaratılıp kamuoyunda avantaj sağlamaya çalışılıyordu. Bugünkü kımızı kartın yüzde yüz bir kırmızı kart olduğunu düşünmüyorum. Geçmişteki hatalar gelecekteki hatalarla telafi edilemez. Hata, hata ile telafi edilemez. Kısıtlı kadrolarla mücadele eden aynı bütçede olmayan takımlar var."