100 milyon dolar
Genel Sekreter Meriç’in “Tapuda son aşamaya geldik” dediği arazi için bugün Ankara’da masaya oturulacak. Burada 100 milyon dolar gelir getirecek otel, rezidans ve alışveriş merkezi yapılacak.
Geldiği günden bu yana ekonomik anlamda kulüp için tarihi adımlar atan Trabzonspor yönetimi, Kartal projesi için de harekete geçti. Bordo-mavililer, Gençlerbirliği maçı için gittiği Ankara'da İstanbul Kartal'daki arazinin kullanım haklarıyla ilgili de bir görüşme yapacak. Trabzonspor Genel Sekreteri Gençağa Meriç, bizzat ilgilendiği projenin kulüp için hayati önem taşıdığını belirterek, "Buradan çok ciddi gelirler elde etmek istiyoruz. Şu anda tapu işlemlerinde son aşamaya gelindi. Ardından projeyle ilgili neler yapabileceğimiz konusunda detayları anlatacağız" dedi.
KULÜBE ÇAĞ ATLATACAK PROJE
Meriç şöyle devam etti: "Ancak şu an söyleyebileceğimiz gerçekten kulüp için çok önemli bir adım attığımızdır. Kulübün ekonomik açıdan daha da refaha kavuşması için bu tür projelere devam edeceğiz." Kartal'da Milli Emlak'tan satın alınması planlanan arazide yapılacak 5 yıldızlı otel, rezidans, eğlence ve alışveriş merkezleri ile yaklaşık 100 milyon dolar gelir hedefleniyor. Başkan Muharrem Usta, daha önce bu proje için, "Kulüp için hayati önemde. Maddi anlamda Trabzonspor'a çağ atlatacak büyüklükte. Sorunlarımızı kökünden çözecek" demişti.
Yunus Emre SEL
KULÜBE ÇAĞ ATLATACAK PROJE
Meriç şöyle devam etti: "Ancak şu an söyleyebileceğimiz gerçekten kulüp için çok önemli bir adım attığımızdır. Kulübün ekonomik açıdan daha da refaha kavuşması için bu tür projelere devam edeceğiz." Kartal'da Milli Emlak'tan satın alınması planlanan arazide yapılacak 5 yıldızlı otel, rezidans, eğlence ve alışveriş merkezleri ile yaklaşık 100 milyon dolar gelir hedefleniyor. Başkan Muharrem Usta, daha önce bu proje için, "Kulüp için hayati önemde. Maddi anlamda Trabzonspor'a çağ atlatacak büyüklükte. Sorunlarımızı kökünden çözecek" demişti.
Yunus Emre SEL
- 27 Kasım 2016, Pazar
- Güncelleme: 02:14
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Toplam 29
Yorum
gajuva derbinin anlamını öğren sen. sıralama ile alakası yok ben onu söyleyim gerisini sen bul :)
- Ahmet Nur Çebi: “Doğru bir karardı"
Toplam 11
Yorum
gajuva aynı golü bjk atsa ve o pozisyona faul verseler ne olurdu sayın objektif geçinenler bir düşünsün. Buz gibi goldür öyle faul olmaz, öyle bir hamlede yere düşen adam futbolu bıraksın
- Öpücük tartışması!
Toplam 5
Yorum
konya PIS PIS TERINI ÖPMÜS IIIIIII
100 milyon dolar haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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