 Trabzonsporlu yönetici isyan etti – Fotomaç – 26 Kasım 2016
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    26 Kasım 2016, Cumartesi
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    Trabzonsporlu yönetici isyan etti

    Trabzonsporlu yönetici isyan etti
    TFF Yönetim Kurulu Üyesi , PFDK'nın kendisine verdiği 60 günlük hak mahrumiyeti cezasına tepki gösterdi. Aşçıoğlu, "Dünyada hiçbir futbol federasyonunda benzeri olmayan bir ceza ile karşı karşıyayım. Hukukun üstünlüğü değil üstünlerin hukukunun geçerli olduğu böyle bir sevk ve ceza, FETÖ savcıları tarafından bile verilmemiştir" dedi.
    1. 26 Kasım 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:57
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