Trabzonsporlu yönetici isyan etti
TFF Yönetim Kurulu Üyesi Yaşar Aşçıoğlu, PFDK'nın kendisine verdiği 60 günlük hak mahrumiyeti cezasına tepki gösterdi. Aşçıoğlu, "Dünyada hiçbir futbol federasyonunda benzeri olmayan bir ceza ile karşı karşıyayım. Hukukun üstünlüğü değil üstünlerin hukukunun geçerli olduğu böyle bir sevk ve ceza, FETÖ savcıları tarafından bile verilmemiştir" dedi.
- 26 Kasım 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 01:57
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
Trabzonsporlu yönetici isyan etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.