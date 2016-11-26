Trabzonspor Ersun Yanal yönetiminde çalıştı
Süper Lig'de istediği performanstan uzak bir görünüm çizen Trabzonspor, Gençlerbirliği'yle yapacağı maçın hazırlıklarını Ersun Yanal yönetiminde yaptığı antrenmanla tamamladı.
Trabzonspor, 12. haftada yarın Gençlerbirliği ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, futbolcuların ısınma hareketlerini tamamlamasının ardından başladı. Bordo-mavililer, yaklaşık 1,5 saat süren çalışmanın ardından antrenmanı sonlandırdı.
Trabzonspor kafilesinin, Ankara 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak maç için bugün saat 18.00'de Trabzon Havalimanı'ndan uçakla Ankara'ya hareket etmesi planlanıyor.
- 26 Kasım 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 13:35
- Levent Nazifoğlu: Baykuşlar!
Toplam 8
Yorum
atreides Nazifoğlu çabuk havaya girmiş, bu takımı bu hale getiren sizlersiniz yönetimin yanlış transferleri hoca seçimindeki hata, taviz verilen futbolcular, ki eğer bu takımda gruplaşma varsa en büyük sorumlu teknik kadrodur, Cavanda, Carole, Linnes, DeJong, Semih, Sabri, Serdar Aziz Galatasaray gibi hedefleri olan bir takımın oyuncusu olamaz he Dursun Özbek ve ekibide bu kulübün yönetimi olamaz.
- Sosa harekatı
Toplam 23
Yorum
ercisli olum black and beyaz bi bak bakim son 5 sezonda fenerden beşiktaşa kaç kişi gitmiş. onu bırak hiç oynatmadığım sezer bile size geldi kim kimin aşığı oluyo biz bi tek ismaili aldık sizden sezer uğur boral nobre rüştü caner gökhan aurelio ali güneş mehmet yozgatlı benim bildiğim bunlar burdan bi ilk 11 çıkar ha :))
- Levent Nazifoğlu: Baykuşlar!
Toplam 8
Yorum
......... SN NAZİFOĞLU BEY BEY, SENİ KADI KÖYDE ÖTERKEN KİMSE GÖRMED O ZAMAN SEN NERELERDEYDİNİ. PERSİE YARDIMCI OLANLARI VE GS DA PERSİE VE ADVOCAAT I KAHRAMAN YAPANLARI SEN GÖRMEDİN Mİ. BU HAFTA BUNLAR BİRAZICIK OYNAR GİBİ YAPTILARDA FB DEN DAHA İYİ OYNAYAN BU BURSA SPORU YENDİLER.
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