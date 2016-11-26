 Trabzonspor Ersun Yanal yönetiminde çalıştı – Fotomaç – 26 Kasım 2016
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    26 Kasım 2016, Cumartesi
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    Trabzonspor Ersun Yanal yönetiminde çalıştı

    Trabzonspor Ersun Yanal yönetiminde çalıştı

    Süper Lig'de istediği performanstan uzak bir görünüm çizen Trabzonspor, Gençlerbirliği'yle yapacağı maçın hazırlıklarını Ersun Yanal yönetiminde yaptığı antrenmanla tamamladı.

    Trabzonspor, 12. haftada yarın Gençlerbirliği ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

    Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, futbolcuların ısınma hareketlerini tamamlamasının ardından başladı. Bordo-mavililer, yaklaşık 1,5 saat süren çalışmanın ardından antrenmanı sonlandırdı.

    Trabzonspor kafilesinin, Ankara 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak maç için bugün saat 18.00'de Trabzon Havalimanı'ndan uçakla Ankara'ya hareket etmesi planlanıyor.

    1. 26 Kasım 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 13:35
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