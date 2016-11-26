‘Tarife’ değişti!

Spor Toto Süper Lig'in 12'nci haftasında yarın deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak bordo-mavililer, bugün yapacağı son çalışmanın ardından hazırlıklarını tamamlayıp 18.00'de tarifeli uçakla Ankara'ya hareket edecek. Yönetim, art arda alınan başarısız sonuçlar sonrası özel uçak yolculuklarından vazgeçmiş ve tarifeli uçuşla gidilmesi kararını vermişti. İlk uygulama bugün yapılacak.