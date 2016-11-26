Prim yalan oldu!

Bordo-mavili futbolcular, kötü sonuçlar nedeniyle maddi kayıp yaşadı.

Trabzonspor'da ligde üst üste alınan mağlubiyetlere rağmen maaş ödemelerini aksatmadan yapan yönetim, yeni prim sistemiyle oyuncularını adeta cezalandırıyor. Sezon sonunda Avrupa kupalarına gidecek bir derece elde edilmesi halinde oyuncularına galibiyetlere endeksli bir ödeme yapacak olan yönetim, bu hedefin tutturulmaması halinde ise koyulan primin ancak yüzde 30'unu dağıtacak.



Genel sekreter Gençağa Meriç, değişen prim sisteminde istenen sonuçların alınamaması durumunda oyuncuların da ekonomik anlamda kayıplar yaşadığını belirterek, "Biz olması gereken sistemi getirdik. Başarı gelirse Trabzonspor da kazanır, o formayı giyen oyuncular da" diye konuştu.