Kaliteli oyuncular alacağız

Trabzonspor Genel Sekreteri Gençağa Meriç, devre arası transfer dönemi için çalışmalara başladıklarını belirterek, "Transfer yapmak için transfer yapmayacağız. Kaliteli futbolcularla kadromuzu güçlendirmeyi hedefliyoruz" dedi.

Meriç şunları söyledi: "Devre arasında eksik olan bölgelerimizi güçlendireceğiz. Direkt oynayacak oyuncular alacağız. Forvet, orta saha ve savunma için istediğimiz kalitede futbolcuları kadromuza katmaya çalışacağız. Bu konuda yaklaşık 1 aydır çalışmaları sürdürüyoruz. Devre arasında kadromuzu güçlendirmemiz gerekiyor." Meriç, G.Birliği maçı ile ilgili de "Cezalı oyuncularımız var ama neticede iki takım da 11 kişiyle sahaya çıkacak. Cezalı olsun olmasın çıkıp maçımızı oynayacağız. Gol yemeden gol atmayı başarmamız lazım. Bu maçtan galibiyetle ayrılacağımıza inanıyoruz" diye konuştu.