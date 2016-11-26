 Hibrit çim de bitti – Fotomaç – 26 Kasım 2016
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    26 Kasım 2016, Cumartesi
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    Hibrit çim de bitti

    Hibrit çim de bitti

    Bordo-mavili takımın, Adanaspor maçı ile açmayı planladığı 'nda 14 Kasım'da başlayan hibrit çim ekme işlemi dün sona erdi.

    Çimler bir haftalık dinlenme ve bakım sürecine girdi. Stadın çevre düzenlemesi ve son detaylar için TOKİ seferberlik ilan etmiş durumda. Akyazı'da gece vardiyası uygulanırken, 24 saat çalışmalar yürütülüyor. 9 Aralık'taki Adanaspor maçı ile açılışı yapılacak olan Akyazı'da resmi açılış tarihi ise 18 Aralık'ta.
    1. 26 Kasım 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 03:15
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