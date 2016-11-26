Galibiyet bizi ateşler

Bordo-mavili takımın stoperlerinden Uğur Demirok, “G.Birliği maçı bizim için çok önemli. Bir galibiyet üzerimizdeki sisli havayı dağıtır, güzel günlere doğru yelken açmamızı sağlar” dedi

Antalyaspor maçında sarı kart cezalısı olduğu için forma giyemeyen Uğur Demirok, G.Birliği maçı öncesi adeta hırs küpü. Bulundukları konumun kendilerine yakışmadığını vurgulayan Uğur, toparlanmaları için bir galibiyete ihtiyaçları olduğunun altını çizdi. Deneyimli savunmacı, "G.Birliği maçı bizim için çok önemli. Bir galibiyet üzerimizdeki sisli havayı dağıtır, güzel günlere doğru yelken açmamızı sağlar" diye konuştu. Taraftarları üzdüklerinin farkında olduğunu belirten Uğur şöyle devam etti:



DERS ÇIKARMALIYIZ

"Kimse bu durumu tahmin etmemişti. Geçmişten çıkaracağımız önemli dersler var. Takım olarak herkes üzerine düşeni yaparak kötü durumdan kendimizi kurtaracağız. Taraftarlarımız bu konuda rahat olsunlar. Trabzonspor üst üste alacağı galibiyetlerle kendine üst sıralarda yer bulacaktır."