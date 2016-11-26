 Ekici bir adım attı – Fotomaç – 26 Kasım 2016
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    26 Kasım 2016, Cumartesi
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    Ekici bir adım attı

    Ekici bir adım attı

    Yönetimin teklif ettiği para ile istediği rakam arasında bir noktaya indi.

    Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan ile görüşmeler son aşama geldi. Dün menajeri ile tekrar bir araya gelen bordo-mavililer, Ekici'nin olumlu tavrı ile para konusunda önemli mesafe kat etti. 26 yaşındaki orta sahanın, kulübün teklif ettiği ile kendi istediği para arasında bir rakama indiği ve imzaya da yakın olduğu dile getirildi. Yönetim, yıllık 1.6 milyon euro önermişti. Öte yandan Başkan Usta'nın Trabzonspor'da geleceğin takımını oluşturmak için kolları sıvadığı ve bu takımın önemli iki aktöründen birisinin de Mehmet Ekici olduğu kaydedildi. Ekici'nin de Usta'ya, "Bu misyon benim için büyük onurdur. Ben de artık Trabzon'un Mehmet Ekici'si olarak anılmak istiyorum" dediği öğrenildi.
    1. 26 Kasım 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 03:07
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