Çubukçu: Kazanmak zorundayız
Asbaşkan Ahmet Çubukçu, Gençlerbirliği maçını kazanmak zorunda olduklarını belirtti. Çubukçu, "Beşiktaş ve Antalya mağlubiyetleri bizi derinden üzdü. Gençlerbirliği karşılaşması moralimizi yükseltmemiz açısından oldukça önemli. Oyuncularımız bu maçı kazanmak adına gerekeni yapacaktır. Yükselişe geçmemiz gerekiyor" ifadesini kullandı.
- 26 Kasım 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 01:58
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