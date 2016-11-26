Ahmed Hassan bombası
Ersun Yanal’ın yardımcısı Volkan Kazak, perşembe günkü Gent-Braga maçında Ahmed Hassan’ı izledi ve raporunu yazdı. Şartlar uygun olursa Mısırlı golcü transfer edilecek.
Son 4 yıl içerisinde forvet hattına yaptığı 13 transfere 132 milyon TL harcayan Trabzonspor, devre arasında da yine bu mevkiye takviye için çalışmalarına hız verdi. Suk, Muhammet Demir, N'Doye ve Sheidaev'den beklenen verimi alamayan ve bu bölgeye 5. forvet oyuncusu takviyesini gerçekleştirecek olan Trabzonspor'un Rusya, Portekiz ve İngiltere'ye odaklandığı belirtildi. Niasse'nin yüksek ücreti nedeniyle bu transferde bekleme kararı alan Tra b - zonspor'un hedeflerinden biri Braga forması giyen Ahmed Hassan... Teknik direktör Ersun Yanal'ın yardımcısı Volkan Kazak'ın perşembe günü Avrupa Ligi H Grubu'nda Gent ile Braga'nın 2-2 berabere kaldığı maçta Ahmed Hassan'ı izlediği ve bol bol not aldığı belirtildi.
58 MAÇTA 17 GOL ATTI
Kazak'ın döndükten sonra Yanal'a bu futbolcu için olumlu rapor sunduğu vurgulandı. 23 yaşında olan Mısırlı forvetin, kulübü Braga ile 2020'ye kadar sözleşmesi bulunuyor. Pisaya değeri 4.5 milyon euro olan 1.91 boyundaki golcü için birkaç gün içinde teklif yapılabileceği belirtildi. Şartların uygun olması halinde satın alma opsiyonuyla kiralama da yapılabileceği öğrenildi. Hassan, 2015'te transfer olduğu Braga ile şu ana kadar 58 maça çıktı ve 17 gol attı. 10 da asist yapan genç oyuncu, Avrupa Ligi'nde de 16 karşılaşmada rakip fileleri 5 kez sarstı.
Yunus Emre SEL
58 MAÇTA 17 GOL ATTI
Kazak'ın döndükten sonra Yanal'a bu futbolcu için olumlu rapor sunduğu vurgulandı. 23 yaşında olan Mısırlı forvetin, kulübü Braga ile 2020'ye kadar sözleşmesi bulunuyor. Pisaya değeri 4.5 milyon euro olan 1.91 boyundaki golcü için birkaç gün içinde teklif yapılabileceği belirtildi. Şartların uygun olması halinde satın alma opsiyonuyla kiralama da yapılabileceği öğrenildi. Hassan, 2015'te transfer olduğu Braga ile şu ana kadar 58 maça çıktı ve 17 gol attı. 10 da asist yapan genç oyuncu, Avrupa Ligi'nde de 16 karşılaşmada rakip fileleri 5 kez sarstı.
Yunus Emre SEL
- 26 Kasım 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 03:22
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