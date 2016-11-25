 Zorlu bir periyot – Fotomaç – 25 Kasım 2016
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HEPSİ
    25 Kasım 2016, Cuma
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    Zorlu bir periyot

    Zorlu bir periyot
    ligde zorlu bir periyoda girdi. Fırtına sırasıyla Gençlerbirliği (D), Kayserispor (D), Adanaspor, Başakşehir (D), F.Bahçe ve Bursaspor (D) ile karşılaşacak. Ersun Yanal bu süreçte maksimum puan almanın planlarını yapıyor
    1. 25 Kasım 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 23:31
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