Zorlu bir periyot
Trabzonspor ligde zorlu bir periyoda girdi. Fırtına sırasıyla Gençlerbirliği (D), Kayserispor (D), Adanaspor, Başakşehir (D), F.Bahçe ve Bursaspor (D) ile karşılaşacak. Ersun Yanal bu süreçte maksimum puan almanın planlarını yapıyor
- 25 Kasım 2016, Cuma
- Güncelleme: 23:31
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