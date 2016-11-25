 Tek teselli Uğur Demirok – Fotomaç – 25 Kasım 2016
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    25 Kasım 2016, Cuma
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    Tek teselli

    Tek teselli Uğur Demirok
    maçında cezası nedeniyle forma giyemeyen Uğur Demirok'un sınavında dönecek olması, eksiklerin fazla olduğu haftada Ersun Yanal'ın tek tesellisi. Uğur'un yokluğunda Antalyaspor maçında Mustafa Yumlu'ya forma veren tecrübeli teknik adamın, Uğur'un cezasını tamamlamasının ardından savunmada eski düzene döneceği ve göbekte Uğur ile Durica ikilisini oynatacağı öğrenildi.
    1. 25 Kasım 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 23:39
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