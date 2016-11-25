Tek teselli Uğur Demirok
Antalyaspor maçında cezası nedeniyle forma giyemeyen Uğur Demirok'un Gençlerbirliği sınavında dönecek olması, eksiklerin fazla olduğu haftada Ersun Yanal'ın tek tesellisi. Uğur'un yokluğunda Antalyaspor maçında Mustafa Yumlu'ya forma veren tecrübeli teknik adamın, Uğur'un cezasını tamamlamasının ardından savunmada eski düzene döneceği ve göbekte Uğur ile Durica ikilisini oynatacağı öğrenildi.
- 25 Kasım 2016, Cuma
- Güncelleme: 23:39
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