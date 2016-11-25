Fırtına'nın Nijeryalı futbolcusu Onazi, eski kulübüne FIFA aracılığı ile ihtar çekerek, 2 aylık ödenmemiş maaşının yatırılması için 29 Kasım'a kadar süre verdi. Sezon başında Lazio'dan transfer edilen Onazi'nin bu talebine karşın İtalyan kulübü "Oyuncu bizden ayrılırken hiçbir şey talep etmeyeceğini beyan etmiştir" açıklamasını yaptı. Onazi ile Lazio kulübü arasındaki anlaşmazlığın FIFA'ya taşınması bekleniyor.
- 25 Kasım 2016, Cuma
- Güncelleme: 23:41
FOTOMAÇ GÜNDEM
Onazi’den Lazio’ya rest haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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