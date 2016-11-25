 Onazi’den Lazio’ya rest – Fotomaç – 25 Kasım 2016
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HEPSİ
    25 Kasım 2016, Cuma
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    ’den ’ya rest

    Onazi’den Lazio’ya rest
    Fırtına'nın Nijeryalı futbolcusu Onazi, eski kulübüne FIFA aracılığı ile ihtar çekerek, 2 aylık ödenmemiş maaşının yatırılması için 29 Kasım'a kadar süre verdi. Sezon başında 'dan transfer edilen Onazi'nin bu talebine karşın İtalyan kulübü "Oyuncu bizden ayrılırken hiçbir şey talep etmeyeceğini beyan etmiştir" açıklamasını yaptı. ile Lazio kulübü arasındaki anlaşmazlığın FIFA'ya taşınması bekleniyor.
    1. 25 Kasım 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 23:41
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