 Mecburi revizyon – Fotomaç – 25 Kasım 2016
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    25 Kasım 2016, Cuma
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    Mecburi revizyon

    Mecburi revizyon

    Yanal’ın Mehmet, Okay, Castillo ile Akbaş’ın yokluğunda G.Birliği maçında Aytaç, Bero, İbanez ve Güray’a şans tanıması bekleniyor.

    'in 12'nci haftasında Gençlerbirliği ile karşılaşacak 'da, sakat ve cezalı oyuncu sayısının fazla oluşu nedeniyle teknik direktör Ersun Yanal kadroda zorunlu değişikliğe gidecek. Bordo mavililerde Castillo ile Mustafa Akbaş sakatlıkları nedeniyle yaklaşık 3'er hafta sahalardan uzak kalacak. Okay Yokuşlu ve Mehmet Ekici de sarı kart cezaları nedeniyle deplasmanında forma giyemeyecek. Yanal'ın, Mehmet Ekici ile Okay'ın yokluğunda Aytaç Kara'yı 11'e monte edip, Bero'ya da 10 numara pozisyonunda görev vermesi bekleniyor.

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    Ayrıca Castillo ile Akbaş'ın sakatlıkları nedeniyle sol kanatta da sıkıntı yaşayacak olan bordo-mavililerde, deneyimli teknik adamın İbanez ile Güray'a da şans verebileceği kaydedildi. Yanal'ın bu oyuncularla özel ilgilendiği belirtildi.
    1. 25 Kasım 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 23:37
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