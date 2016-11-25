Kutlama mesajı
Kulüp, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle kutlama mesajı yayınladı. Mesajda "Öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutlar, aydınlık yarınlar için her birine sağlıklı, mutlu ve başarılı günler dileriz" denildi.
- 25 Kasım 2016, Cuma
- Güncelleme: 23:35
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