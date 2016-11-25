 Kutlama mesajı – Fotomaç – 25 Kasım 2016
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    25 Kasım 2016, Cuma
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    Kutlama mesajı

    Kutlama mesajı
    Kulüp, nedeniyle kutlama mesajı yayınladı. Mesajda "Öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutlar, aydınlık yarınlar için her birine sağlıklı, mutlu ve başarılı günler dileriz" denildi.
    1. 25 Kasım 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 23:35
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