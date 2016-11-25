 Kupayı verirler – Fotomaç – 25 Kasım 2016
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    25 Kasım 2016, Cuma
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    Kupayı verirler

    Kupayı verirler
    Başkan Yardımcısı , görüşmesi ile ilgili konuştu. Bülbüloğlu, "CAS'ın kararı 3 ay içinde çıkacak. UEFA'ya ''ye baskı yap. Kupa Trabzonspor'a verilsin, Fener'in puanı silinsin' diyebilir. Bekliyoruz" dedi.
    1. 25 Kasım 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 23:36
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