İrfan Can zirvesi
Yönetim, başkent deplasmanında İrfan Can Kahveci transferini masaya yatıracak. Başkan Muharrem Usta, İlhan Cavcav ile görüşüp 21 yaşındaki yıldızı resmen talep edecek.
Trabzonspor'da devre arası transferi için hareketlilik sürüyor. 4 futbolcuyu renklerine bağlaması beklenen bordo-mavililerde, Gençlerbirliği'nin orta saha oyuncusu İrfan Can Kahveci yeniden gündeme gelen isimlerin başında yer alıyor. Bu sezon 11 maçta 1 gol atıp, 2 asist yapan İrfan Can için Karadeniz ekibi başkentte Gençlerbirliği Başkanı İlhan Cavcav ile zirve yapacak. Hafta sonu Gençlerbirliği ile karşılaşacak olan Trabzonspor'da Başkan Muharrem Usta'nın Cavcav ile bizzat görüşerek İrfan Can'ı resmen isteyeceği belirtildi. İrfan sezon başında da gündeme gelmiş ama alınamamıştı.
CAVCAV 'SATARIZ' DEMİŞTİ
21 yaşındaki futbolcuyu teknik direktör Ersun Yanal'ın da kadrosunda görmek istediği öğrenildi. Genç yıldız için 1.5 milyon euro ve takasta bir oyuncunun gözden çıkartıldığı kaydedildi. İrfan'ın kulübü ile sözleşmesi 2019 yılında bitiyor. 1.75 boyundaki İrfan, G.Birliği ile çıktığı 74 maçta 10 gol atıp 14 de asist yaptı. Genç orta saha oyuncusunun adı birçok takımla anılmış ve başkent ekibinin Başkanı İlhan Cavcav, "Değerini bulursa satarız" ifadelerini kullanmıştı.
CAVCAV 'SATARIZ' DEMİŞTİ
21 yaşındaki futbolcuyu teknik direktör Ersun Yanal'ın da kadrosunda görmek istediği öğrenildi. Genç yıldız için 1.5 milyon euro ve takasta bir oyuncunun gözden çıkartıldığı kaydedildi. İrfan'ın kulübü ile sözleşmesi 2019 yılında bitiyor. 1.75 boyundaki İrfan, G.Birliği ile çıktığı 74 maçta 10 gol atıp 14 de asist yaptı. Genç orta saha oyuncusunun adı birçok takımla anılmış ve başkent ekibinin Başkanı İlhan Cavcav, "Değerini bulursa satarız" ifadelerini kullanmıştı.
- 25 Kasım 2016, Cuma
- Güncelleme: 01:59
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