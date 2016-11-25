 Hazırlığa devam – Fotomaç – 25 Kasım 2016
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    25 Kasım 2016, Cuma
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    Hazırlığa devam

    Hazırlığa devam
    Fırtına, G.Birliği maçının hazırlıklarını sürdürdü. Ersun Yanal yönetimindeki idman, futbolcuların ısınma hareketlerini tamamlamasının ardından başladı. Pas çalışması yapan bordo-mavililer, dar alandaki oyunla çalışmayı bitirdi.
    1. 25 Kasım 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 23:35
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