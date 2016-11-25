Hazırlığa devam
Fırtına, G.Birliği maçının hazırlıklarını sürdürdü. Ersun Yanal yönetimindeki idman, futbolcuların ısınma hareketlerini tamamlamasının ardından başladı. Pas çalışması yapan bordo-mavililer, dar alandaki oyunla çalışmayı bitirdi.
- 25 Kasım 2016, Cuma
- Güncelleme: 23:35
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
Hazırlığa devam haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.