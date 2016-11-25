 Gençler için büyük şans – Fotomaç – 25 Kasım 2016
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    25 Kasım 2016, Cuma
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    Gençler için büyük şans

    Gençler için büyük şans
    Karadeniz ekibinde 4 oyuncunun forma giyemeyecek olması nedeniyle Sheidaev, Abdülkadir ve Yusuf Yazıcı gibi gençlere G.Birliği deplasmanında 18 kişilik kadroda yer alması bekleniyor. Sheidaev dışındakiler ligde 18 kişilik kadroda kendilerine yer bulamamıştı.
    1. 25 Kasım 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 23:38
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