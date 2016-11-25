Gençler için büyük şans
Karadeniz ekibinde 4 oyuncunun forma giyemeyecek olması nedeniyle Sheidaev, Abdülkadir ve Yusuf Yazıcı gibi gençlere G.Birliği deplasmanında 18 kişilik kadroda yer alması bekleniyor. Sheidaev dışındakiler ligde 18 kişilik kadroda kendilerine yer bulamamıştı.
- 25 Kasım 2016, Cuma
- Güncelleme: 23:38
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