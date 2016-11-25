Gençler için büyük şans

Karadeniz ekibinde 4 oyuncunun forma giyemeyecek olması nedeniyle Sheidaev, Abdülkadir ve Yusuf Yazıcı gibi gençlere G.Birliği deplasmanında 18 kişilik kadroda yer alması bekleniyor. Sheidaev dışındakiler ligde 18 kişilik kadroda kendilerine yer bulamamıştı.