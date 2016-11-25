Forvetlere uyarı yapıldı
Teknik direktör Ersun Yanal, forvetleri sık sık uyarıyor. Yanal'ın, "Antalya maçında 29 şut çektik ama gol atamadık. Bu konuda kendimize çekidüzen vermeliyiz. Herkes son vuruşlarda daha dikkatli olmalı" dediği öğrenildi.
- 25 Kasım 2016, Cuma
- Güncelleme: 23:34
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