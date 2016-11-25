 Forvetlere uyarı yapıldı – Fotomaç – 25 Kasım 2016
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    25 Kasım 2016, Cuma
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    Forvetlere uyarı yapıldı

    Forvetlere uyarı yapıldı
    Teknik direktör , forvetleri sık sık uyarıyor. Yanal'ın, "Antalya maçında 29 şut çektik ama gol atamadık. Bu konuda kendimize çekidüzen vermeliyiz. Herkes son vuruşlarda daha dikkatli olmalı" dediği öğrenildi.
    1. 25 Kasım 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 23:34
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