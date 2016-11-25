Fırat Aydınus yönetecek
Pazar günü 16.00'da oynanacak G.Birliği-Trabzonspor maçını Fırat Aydınus yönetecek. Aydınus bu sezon Fırtına'nın G.Saray'ı 1-0 yendiği derbide de düdük çalmıştı. Trabzon, aydınus ile 43 maça çıktı ve 17 galibiyet aldı.
- 25 Kasım 2016, Cuma
- Güncelleme: 23:33
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