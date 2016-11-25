 Ekici’de mini kriz – Fotomaç – 25 Kasım 2016
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    25 Kasım 2016, Cuma
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    Ekici’de mini kriz

    Ekici’de mini kriz
    Bordo-mavili yönetim ile Mehmet Ekici görüşmelerinde maddi konularda sorun çıktı. Trabzonspor'un 26 yaşındaki orta sahaya en son 1.6 milyon euro'ya yakın bir ücret önerdiği ancak gurbetçi yıldızın ailesinin bonservis bedeli ödenmeyeceği gerekçesiyle bu rakamın biraz daha artmasını talep ettiği öğrenildi. Ancak Mehmet'in tavrının 3 yıldır forma giydiği Trabzonspor'da kalmaktan yana olduğu belirtildi. Bu kozu kullanmak isteyen yönetim kısa bir süre içinde bu işi bitirmek istiyor. Görüşmeler devam ediyor.


    Yunus Emre SEL
    1. 25 Kasım 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 23:28
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