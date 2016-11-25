 Ceza: Artık özel uçak yok – Fotomaç – 25 Kasım 2016
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    25 Kasım 2016, Cuma
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    Ceza: Artık özel uçak yok

    Ceza: Artık özel uçak yok
    Yönetim, başarısız sonuçların ardından özel uçak seferlerini kaldırdı. Artık sadece mecbur kalınan deplasmanlara özel uçakla gidileceği diğerlerine ise tarifeli uçakla ulaşım sağlanacağı belirtildi. Kötü sonuçların ardından futbolcuları cezalandırmak amacıyla alınan bu kararın ilk uygulaması Ankara deplasmanında uygulamaya sokulacak. Kafile tarifeli uçakla gidecek.
    1. 25 Kasım 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 23:30
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