Biyonik adam Bero
Fırtına'nın Slovak orta sahası Bero, takımda en mücadeleci isim olarak dikkat çekiyor. Sahada basmadık yer bırakmayan ve koşu mesafesi en yüksek isimlerin başında gelen Bero, idmanlarda da Yanal'ın alkışını alıyor. 21 yaşındaki Bero, şu ana dek 11 maçta forma giydi, Beşiktaş ve G.Saray derbilerinde asist yaptı.
- 25 Kasım 2016, Cuma
- Güncelleme: 23:32
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