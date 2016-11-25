 Biyonik adam Bero – Fotomaç – 25 Kasım 2016
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HEPSİ
    25 Kasım 2016, Cuma
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    Biyonik adam

    Biyonik adam Bero
    Fırtına'nın Slovak orta sahası Bero, takımda en mücadeleci isim olarak dikkat çekiyor. Sahada basmadık yer bırakmayan ve koşu mesafesi en yüksek isimlerin başında gelen Bero, idmanlarda da Yanal'ın alkışını alıyor. 21 yaşındaki , şu ana dek 11 maçta forma giydi, Beşiktaş ve G.Saray derbilerinde asist yaptı.
    1. 25 Kasım 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 23:32
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