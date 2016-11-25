 Alçak saldırıyı lanetliyoruz – Fotomaç – 25 Kasım 2016
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    25 Kasım 2016, Cuma
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    Alçak saldırıyı lanetliyoruz

    Alçak saldırıyı lanetliyoruz
    , Adana'da gerçekleştirilen bombalı terör saldırısını lanetledi. Resmi siteden, "Yaptıkları hain eylemlerle sonuca gideceklerini zanneden terör örgütlerinin son hedefi Adana oldu. Bu alçak saldırıyı şiddetle lanetlediğimizi belirtirken kadim şehirlerimizden biri olan Adana'nın acısını paylaşıyoruz. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dileriz" açıklaması yapıldı.
    1. 25 Kasım 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 23:41
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