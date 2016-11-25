Adrian’ın parası Waris’e
Trabzonspor, 12 Haziran 2014'te Suudi Arabistan'ın Al Nassr kulübüne sattığı Adrian'ın 3 milyon 200 bin euro'luk bonservis alacağının 1 milyon 500 bin euro'luk kısmı nihayet ödendi. Yönetim, para ödenmezse FIFA'ya gidecekti. Bordo-mavililer, Adrian'dan gelen 1 milyon 500 bin euro'yu ise vakit geçirmeden yine 2 yıl önce 6 milyon euro'ya transfer edilen Waris'in son taksidini ödedi. Adrian'dan gelen parayı Rus kulübü Spartak Moskova'nın hesabına yatıran yönetim, oyuncunun gecikmiş alacağından dolayı FIFA'lık olmaktan da kurtuldu.
- 25 Kasım 2016, Cuma
- Güncelleme: 23:29
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