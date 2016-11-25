 Adrian’ın parası Waris’e – Fotomaç – 25 Kasım 2016
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HEPSİ
    25 Kasım 2016, Cuma
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    Adrian’ın parası ’e

    Adrian’ın parası Waris’e
    , 12 Haziran 2014'te Suudi Arabistan'ın Al Nassr kulübüne sattığı Adrian'ın 3 milyon 200 bin euro'luk bonservis alacağının 1 milyon 500 bin euro'luk kısmı nihayet ödendi. Yönetim, para ödenmezse 'ya gidecekti. Bordo-mavililer, Adrian'dan gelen 1 milyon 500 bin euro'yu ise vakit geçirmeden yine 2 yıl önce 6 milyon euro'ya transfer edilen 'in son taksidini ödedi. Adrian'dan gelen parayı Rus kulübü Spartak Moskova'nın hesabına yatıran yönetim, oyuncunun gecikmiş alacağından dolayı FIFA'lık olmaktan da kurtuldu.
    1. 25 Kasım 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 23:29
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