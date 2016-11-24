Yanal’dan revizyon
Bordo-mavili takımda sakatlıkları bulunan Castillo ve Mustafa Akbaş'ın yanı sıra Okay ve Mehmet kart cezalısı olduğu için Gençlerbirliği maçında forma giyemeyecek. Teknik direktör Ersun Yanal'ın bu nedenle ciddi sıkıntı yaşadığı ve kadroda mecburi bir revizyona gideceği öğrenildi. Tecrübeli hocanın revizyon ile ilgili arayışta olduğu vurgulanıyor.
- 24 Kasım 2016, Perşembe
- Güncelleme: 00:58
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Beşiktaş'tan destansı geri dönüş
Toplam 20
Yorum
HUS INANCINIZA,MUCADELENIZE,SONSUZ SAYGILAR SEVGILI KARAKARTAL.BASARILARINIZIN DEVAMINI TUM TURKIYE BEKLIYOR.
- Lionel Carole’e teklif yağıyor
Toplam 9
Yorum
1905 iyisini alıp carole yedek koymak lazım, ücretide uygun. Adamın yedeği bile yok 5 milyona aynısını bulamazsın Telesten iyi bu çocuk.
- Sessiz çığlık
Toplam 40
Yorum
Quaresma Bey Maç sonunda da biz sizin soluğunu kestik !!!
Yanal’dan revizyon haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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