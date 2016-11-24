 Yanal’dan revizyon – Fotomaç – 24 Kasım 2016
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    24 Kasım 2016, Perşembe
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    Yanal’dan revizyon

    Yanal’dan revizyon
    Bordo-mavili takımda sakatlıkları bulunan Castillo ve Mustafa Akbaş'ın yanı sıra Okay ve Mehmet kart cezalısı olduğu için Gençlerbirliği maçında forma giyemeyecek. Teknik direktör Ersun Yanal'ın bu nedenle ciddi sıkıntı yaşadığı ve kadroda mecburi bir revizyona gideceği öğrenildi. Tecrübeli hocanın revizyon ile ilgili arayışta olduğu vurgulanıyor.
    1. 24 Kasım 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:58
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