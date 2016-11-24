 Micah Richards sıcak bakıyor – Fotomaç – 24 Kasım 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    24 Kasım 2016, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    sıcak bakıyor

    Micah Richards sıcak bakıyor

    ’un transfer listesinde olan İngiliz savunmacı: Türk takımları benimle ilgileniyor. Teklif gelirse değerlendirebilirim.

    , 28 yaşındaki İngiliz futbolcu Micah Richards ile ilgileniyor. Bordo-mavililerin Richards ile temaslarını sürdürdüğü, rakamların makul seviyeye gelmesi durumunda transferin gerçekleşme ihtimalinin yüksek olduğu belirtildi. Richards, İngiliz basınına yaptığı açıklamada, "Türk takımlarının benimle ilgilendiğini biliyorum. Teklif gelirse değerlendirebilirim" dedi.

    KİRALAMA DA OLABİLİR
    Yönetimin stoper, sağ bek ve kanatta oynayabilen oyuncunun transferinde ekonomik imkanları ön planda tuttuğu ve önemli bütçe ayırmadığı öğrenildi. Geçen sezon ise Aston Villa ile EPL'de 24 maçın 23'üne 11'de başlayan Richards'ın kiralanabileceği de belirtildi.
    1. 24 Kasım 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:56
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Micah Richards sıcak bakıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.