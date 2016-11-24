Micah Richards sıcak bakıyor
Trabzonspor’un transfer listesinde olan İngiliz savunmacı: Türk takımları benimle ilgileniyor. Teklif gelirse değerlendirebilirim.
Trabzonspor, 28 yaşındaki İngiliz futbolcu Micah Richards ile ilgileniyor. Bordo-mavililerin Richards ile temaslarını sürdürdüğü, rakamların makul seviyeye gelmesi durumunda transferin gerçekleşme ihtimalinin yüksek olduğu belirtildi. Richards, İngiliz basınına yaptığı açıklamada, "Türk takımlarının benimle ilgilendiğini biliyorum. Teklif gelirse değerlendirebilirim" dedi.
KİRALAMA DA OLABİLİR
Yönetimin stoper, sağ bek ve kanatta oynayabilen oyuncunun transferinde ekonomik imkanları ön planda tuttuğu ve önemli bütçe ayırmadığı öğrenildi. Geçen sezon ise Aston Villa ile EPL'de 24 maçın 23'üne 11'de başlayan Richards'ın kiralanabileceği de belirtildi.
KİRALAMA DA OLABİLİR
Yönetimin stoper, sağ bek ve kanatta oynayabilen oyuncunun transferinde ekonomik imkanları ön planda tuttuğu ve önemli bütçe ayırmadığı öğrenildi. Geçen sezon ise Aston Villa ile EPL'de 24 maçın 23'üne 11'de başlayan Richards'ın kiralanabileceği de belirtildi.
- 24 Kasım 2016, Perşembe
- Güncelleme: 00:56
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Beşiktaş'tan destansı geri dönüş
Toplam 20
Yorum
HUS INANCINIZA,MUCADELENIZE,SONSUZ SAYGILAR SEVGILI KARAKARTAL.BASARILARINIZIN DEVAMINI TUM TURKIYE BEKLIYOR.
- Lionel Carole’e teklif yağıyor
Toplam 9
Yorum
1905 iyisini alıp carole yedek koymak lazım, ücretide uygun. Adamın yedeği bile yok 5 milyona aynısını bulamazsın Telesten iyi bu çocuk.
- Sessiz çığlık
Toplam 40
Yorum
Quaresma Bey Maç sonunda da biz sizin soluğunu kestik !!!
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