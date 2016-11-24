Golsüz forvetler

Ligde 11 haftada rakip fileleri 7 kez sarsan Fırtına, en az gol atan ikinci takım. Forvetler sadece 1 gol atabildi. Muhammet Demir ve Suk (10 maçta 496 dakika süre aldı) gol kaydedemezken; tek gol N'Doye'den (6 maçta 393 dakika görev yaptı) geldi. Demir'in de 200 gündür ligde golü yok.