 Golsüz forvetler – Fotomaç – 24 Kasım 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    24 Kasım 2016, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Golsüz forvetler

    Golsüz forvetler
    Ligde 11 haftada rakip fileleri 7 kez sarsan Fırtına, en az gol atan ikinci takım. Forvetler sadece 1 gol atabildi. Muhammet Demir ve Suk (10 maçta 496 dakika süre aldı) gol kaydedemezken; tek gol N'Doye'den (6 maçta 393 dakika görev yaptı) geldi. Demir'in de 200 gündür ligde golü yok.
    1. 24 Kasım 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:55
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Golsüz forvetler haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.