Fırtına zorlu deplasmana konsantre
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Gençlerbirliği ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, futbolcuların ısınma hareketlerini tamamlamasının ardından başladı. Pas çalışması yapan bordo-mavililer, dar alandaki oyunla antrenmanı sonlandırdı.
Antrenmanı, Çayırbağı Çok Programlı Anadolu Lisesi'nden bir grup öğretmen ve öğrenci de izledi.
Teknik direktör Yanal ve futbolcular, öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı ve ziyaretçileriyle fotoğraf çektirdi.
Öte yandan Trabzonspor Kulübü, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Çağdaş medeniyetler seviyesine ulaşmamızda, toplumumuzun eğitilerek geleceğe hazırlanmasında kutsal bir rol üstlenen değerli öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutlar, aydınlık yarınlar için her birine sağlıklı, mutlu ve başarılı günler dileriz." ifadeleri yer aldı.
- 24 Kasım 2016, Perşembe
- Güncelleme: 15:13
- UEFA.com'da oylama başladı
Toplam 4
Yorum
lazeria1903 sıradışı bir gol dü tebrikler Cenk
- Büyük adım olur
Toplam 3
Yorum
BJK1903 FENERBAHÇEYİ VE FENERBAHÇELİLERİ SEVİYORUZ.İNŞALLAH AVRUPADA BİRBİRİMİZİN DESTEĞİYLE HERKESİ EZİP GEÇECEĞİZ.FBJK KARDEŞTİR KİMSE BOZAMAZ.
- Yüzde 80-85’le oynuyorum
Toplam 5
Yorum
BJK1903 VAN PERSİE ADAMSIN.BUGÜN SENDEN GOL VE ASİSTLER BEKLİYORUZ.GÖSTER GÜCÜNÜ ASLAN PARÇASI
Fırtına zorlu deplasmana konsantre haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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