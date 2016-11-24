 Fırtına zorlu deplasmana konsantre – Fotomaç – 24 Kasım 2016
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    24 Kasım 2016, Perşembe
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    Fırtına zorlu deplasmana konsantre

    Fırtına zorlu deplasmana konsantre

    Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Gençlerbirliği ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

    Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, futbolcuların ısınma hareketlerini tamamlamasının ardından başladı. Pas çalışması yapan bordo-mavililer, dar alandaki oyunla antrenmanı sonlandırdı.

    Antrenmanı, Çayırbağı Çok Programlı Anadolu Lisesi'nden bir grup öğretmen ve öğrenci de izledi.

    Teknik direktör Yanal ve futbolcular, öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı ve ziyaretçileriyle fotoğraf çektirdi.

    Öte yandan Trabzonspor Kulübü, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

    Kulüpten yapılan açıklamada, "Çağdaş medeniyetler seviyesine ulaşmamızda, toplumumuzun eğitilerek geleceğe hazırlanmasında kutsal bir rol üstlenen değerli öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutlar, aydınlık yarınlar için her birine sağlıklı, mutlu ve başarılı günler dileriz." ifadeleri yer aldı.

    1. 24 Kasım 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 15:13
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