Eşi benzeri yok
41 bin 461 koltuk kapasitesi olan statta 7.5 megapiksellik skorboard, akıllı çatı sistemi, oval reklam panoları ve 3 bin luks aydınlatma var.
Süper Lig'in 14'üncü haftasında oynanacak Adanaspor maçıyla yeni stadı Akyazı'ya geçiş yapmaya hazırlanan Trabzonspor, 1951 yılında açılışı gerçekleştirilen ve 65 yıldır maçlarını oynadığı Avni Aker'e veda ediyor. Bu statta son maç Türkiye Kupası'nda Gümüşhane ile oynanacak.
İLKLERİ BARINDIRIYOR
Şampiyonluklar yaşadığı Avni Aker Stadı'na veda edecek olan bordo- mavililer, 9 Aralık 2016'da oynanacak Adanaspor maçıyla Akyazı Stadı'na geçiş yapmayı planlıyor. Yapımında son aşamaya gelinen Akyazı Stadı, Türkiye'de deniz dolgusu üzerine inşa edilen ilk spor tesisi olma özelliğinin yanı sıra birçok özelliğiyle de ilkleri barındırıyor. Toplam 41 bin 461 koltuk kapasitesine sahip olacak Akyazı Stadı'nda; 2 bin 954 VIP, 196 protokol, 282 basın ve 80 engelli koltuğu bulunuyor. Akyazı'daki 80 metrekare boyutunda 7.5 megapiksellik skorboard ile on megapiksellik saha reklam panoları, köşelerinin oval olarak dönmesi özelliği ile de Türkiye'de ilk olacak. UEFA kriterlerine göre aydınlatma 2 bin luks olması gerekirken, Akyazı Stadı'nın aydınlatması ise 3 bin luks seviyesinde olacak.
AKILLI ÇATIYA SAHİP
Stadın çatısında yaklaşık 6 bin 500 ton çelik kullanıldı. Stadyumun çatısında, çevre dostu, kendini temizleme ve hava kirliliğini giderme özelliğine sahip akıllı çatı olarak bilinen, 'Smart Roof' sistemi bulunuyor. Bu özellik dünyada beşinci, Türkiye'de ise ilk olacak. Yaklaşık 22 bin metrekare kapalı tribün alanına sahip stadyumun çatısı, 245 dönümlük yeşil alanın havasını temizleme gücüne sahip olacak. Bu oran, yaklaşık 2 bin 500 aracın yarattığı hava kirliliğini temizleyebilecek. Akyazı Kompleksi'nde yan tesisler büyük oranda tamamlanırken, stadın içerisinde ise son çalışmalar gerçekleştiriliyor. Tribün bölümünün önemli kısmının tamamlandığı Akyazı'da, hibrit çim uygulamasında da sona yaklaşıldı. Saha zemininde bir yandan hibrit işlenirken, diğer yandan da tamamlanan bölümlerde son rötuşlar yapılıyor.
YÖNETİM İNCELİYOR
Bu arada Trabzonspor yönetimi, Akyazı Stadı'nı devralmadan önce eksikleri gözlemlemek amacıyla bir ekip görevlendirdi. 18 Aralık 2016'da yapılması planlanan resmi açılış öncesi stadı devralacak olan bordo mavililer, varsa stattaki eksikleri tespit edecek.
Yunus Emre SEL
İLKLERİ BARINDIRIYOR
Şampiyonluklar yaşadığı Avni Aker Stadı'na veda edecek olan bordo- mavililer, 9 Aralık 2016'da oynanacak Adanaspor maçıyla Akyazı Stadı'na geçiş yapmayı planlıyor. Yapımında son aşamaya gelinen Akyazı Stadı, Türkiye'de deniz dolgusu üzerine inşa edilen ilk spor tesisi olma özelliğinin yanı sıra birçok özelliğiyle de ilkleri barındırıyor. Toplam 41 bin 461 koltuk kapasitesine sahip olacak Akyazı Stadı'nda; 2 bin 954 VIP, 196 protokol, 282 basın ve 80 engelli koltuğu bulunuyor. Akyazı'daki 80 metrekare boyutunda 7.5 megapiksellik skorboard ile on megapiksellik saha reklam panoları, köşelerinin oval olarak dönmesi özelliği ile de Türkiye'de ilk olacak. UEFA kriterlerine göre aydınlatma 2 bin luks olması gerekirken, Akyazı Stadı'nın aydınlatması ise 3 bin luks seviyesinde olacak.
AKILLI ÇATIYA SAHİP
Stadın çatısında yaklaşık 6 bin 500 ton çelik kullanıldı. Stadyumun çatısında, çevre dostu, kendini temizleme ve hava kirliliğini giderme özelliğine sahip akıllı çatı olarak bilinen, 'Smart Roof' sistemi bulunuyor. Bu özellik dünyada beşinci, Türkiye'de ise ilk olacak. Yaklaşık 22 bin metrekare kapalı tribün alanına sahip stadyumun çatısı, 245 dönümlük yeşil alanın havasını temizleme gücüne sahip olacak. Bu oran, yaklaşık 2 bin 500 aracın yarattığı hava kirliliğini temizleyebilecek. Akyazı Kompleksi'nde yan tesisler büyük oranda tamamlanırken, stadın içerisinde ise son çalışmalar gerçekleştiriliyor. Tribün bölümünün önemli kısmının tamamlandığı Akyazı'da, hibrit çim uygulamasında da sona yaklaşıldı. Saha zemininde bir yandan hibrit işlenirken, diğer yandan da tamamlanan bölümlerde son rötuşlar yapılıyor.
YÖNETİM İNCELİYOR
Bu arada Trabzonspor yönetimi, Akyazı Stadı'nı devralmadan önce eksikleri gözlemlemek amacıyla bir ekip görevlendirdi. 18 Aralık 2016'da yapılması planlanan resmi açılış öncesi stadı devralacak olan bordo mavililer, varsa stattaki eksikleri tespit edecek.
Yunus Emre SEL
- 24 Kasım 2016, Perşembe
- Güncelleme: 00:53
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Beşiktaş'tan destansı geri dönüş
Toplam 20
Yorum
HUS INANCINIZA,MUCADELENIZE,SONSUZ SAYGILAR SEVGILI KARAKARTAL.BASARILARINIZIN DEVAMINI TUM TURKIYE BEKLIYOR.
- Lionel Carole’e teklif yağıyor
Toplam 9
Yorum
1905 iyisini alıp carole yedek koymak lazım, ücretide uygun. Adamın yedeği bile yok 5 milyona aynısını bulamazsın Telesten iyi bu çocuk.
- Sessiz çığlık
Toplam 40
Yorum
Quaresma Bey Maç sonunda da biz sizin soluğunu kestik !!!
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