 Derin lobi bizi cezalandırıyor – Fotomaç – 24 Kasım 2016
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    24 Kasım 2016, Perşembe
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    Derin lobi bizi cezalandırıyor

    Derin lobi bizi cezalandırıyor

    Saral: derin bir lobi tarafından yıpratılmaya devam ediliyor! ’ye karşı dimdik ayaktayız.

    eski Başkanı , eski MHK Başkanı , eski PFDK Başkanı Hüseyin Karaahmetoğlu hakkında 'TFF'de yapılanması' yaptıkları iddiasıyla suç duyurusunda bulunmasına yönetim kurulu üyesi destek verdi. Saral, "Bu konuda sonuna kadar arkasındayız" dedi. Saral daha önce, "Türk futbolundaki paralelci ve FETÖ'cüler temizlendi mi?" diye sorduğu için kendisinin ceza aldığını ifade ederek, şunları söyledi: "Fincancı katırlarını ürküttük. TFF'deki FETÖ'cülere dokunduk ve cezalandırıldık! Trabzonspor derin bir lobi tarafından yıpratılmaya, cezalandırılmaya devam ediliyor! Sonuçta camiamızın içi kan ağlıyor! FETÖ konusunda İbrahim Hacıosmanoğlu'na destek veriyorum. TFF Başkanı Yıldırım Demirören'in FETÖ konusunda, şike ve sonrasında yapılan tüm uygulamaları ve de kurulların aldığı kararları inceletmesi gerekir. Hiç kimsenin yaptığı yanına kâr kalmayacak. Bizler sonuna kadar takipçisiyiz. FETÖ, şike ve uzantılarına karşı büyük Trabzonspor dimdik ayaktadır" dedi.
    1. 24 Kasım 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:49
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