Derin lobi bizi cezalandırıyor
Saral: Trabzonspor derin bir lobi tarafından yıpratılmaya devam ediliyor! FETÖ’ye karşı dimdik ayaktayız.
Trabzonspor eski Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, eski MHK Başkanı Kuddusi Müftüoğlu, eski PFDK Başkanı Hüseyin Karaahmetoğlu hakkında 'TFF'de FETÖ yapılanması' yaptıkları iddiasıyla suç duyurusunda bulunmasına yönetim kurulu üyesi Gökhan Saral destek verdi. Saral, "Bu konuda sonuna kadar arkasındayız" dedi. Saral daha önce, "Türk futbolundaki paralelci ve FETÖ'cüler temizlendi mi?" diye sorduğu için kendisinin ceza aldığını ifade ederek, şunları söyledi: "Fincancı katırlarını ürküttük. TFF'deki FETÖ'cülere dokunduk ve cezalandırıldık! Trabzonspor derin bir lobi tarafından yıpratılmaya, cezalandırılmaya devam ediliyor! Sonuçta camiamızın içi kan ağlıyor! FETÖ konusunda İbrahim Hacıosmanoğlu'na destek veriyorum. TFF Başkanı Yıldırım Demirören'in FETÖ konusunda, şike ve sonrasında yapılan tüm uygulamaları ve de kurulların aldığı kararları inceletmesi gerekir. Hiç kimsenin yaptığı yanına kâr kalmayacak. Bizler sonuna kadar takipçisiyiz. FETÖ, şike ve uzantılarına karşı büyük Trabzonspor dimdik ayaktadır" dedi.
- 24 Kasım 2016, Perşembe
- Güncelleme: 00:49
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Beşiktaş'tan destansı geri dönüş
Toplam 20
Yorum
HUS INANCINIZA,MUCADELENIZE,SONSUZ SAYGILAR SEVGILI KARAKARTAL.BASARILARINIZIN DEVAMINI TUM TURKIYE BEKLIYOR.
- Lionel Carole’e teklif yağıyor
Toplam 9
Yorum
1905 iyisini alıp carole yedek koymak lazım, ücretide uygun. Adamın yedeği bile yok 5 milyona aynısını bulamazsın Telesten iyi bu çocuk.
- Sessiz çığlık
Toplam 40
Yorum
Quaresma Bey Maç sonunda da biz sizin soluğunu kestik !!!
Derin lobi bizi cezalandırıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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