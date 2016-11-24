Castillo ve Akbaş’tan kötü haber
Trabzonspor'da sakatlık kabusu yaşanıyor. En son 4 hafta önce oynanan G.Saray derbisinde sakatlanan ancak geçtiğimiz hafta içerisinde iyileşen Castillo, Antalyaspor maçı öncesi yapılan son antrenmanda yeniden sakatlanmıştı. Castillo'nun sol uyluğunda kas lifi yırtığı olduğu ve oyuncunun en az 3 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi. Antalyaspor karşılaşmasında Celustka ile çarpışan ve sol elmacık kemiğinin üç ayrı yerinde kırık tespit edilen Mustafa Akbaş'tan da kötü haber geldi. Futbolcunun bu nedenle küçük bir operasyon geçireceği ve 3 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi.
- 24 Kasım 2016, Perşembe
- Güncelleme: 00:57
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Beşiktaş'tan destansı geri dönüş
Toplam 20
Yorum
HUS INANCINIZA,MUCADELENIZE,SONSUZ SAYGILAR SEVGILI KARAKARTAL.BASARILARINIZIN DEVAMINI TUM TURKIYE BEKLIYOR.
- Lionel Carole’e teklif yağıyor
Toplam 9
Yorum
1905 iyisini alıp carole yedek koymak lazım, ücretide uygun. Adamın yedeği bile yok 5 milyona aynısını bulamazsın Telesten iyi bu çocuk.
- Sessiz çığlık
Toplam 40
Yorum
Quaresma Bey Maç sonunda da biz sizin soluğunu kestik !!!
Castillo ve Akbaş’tan kötü haber haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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