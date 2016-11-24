 Castillo ve Akbaş’tan kötü haber – Fotomaç – 24 Kasım 2016
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    24 Kasım 2016, Perşembe
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    Castillo ve Akbaş’tan kötü haber

    Castillo ve Akbaş’tan kötü haber
    'da sakatlık kabusu yaşanıyor. En son 4 hafta önce oynanan G.Saray derbisinde sakatlanan ancak geçtiğimiz hafta içerisinde iyileşen Castillo, Antalyaspor maçı öncesi yapılan son antrenmanda yeniden sakatlanmıştı. Castillo'nun sol uyluğunda kas lifi yırtığı olduğu ve oyuncunun en az 3 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi. Antalyaspor karşılaşmasında Celustka ile çarpışan ve sol elmacık kemiğinin üç ayrı yerinde kırık tespit edilen Mustafa Akbaş'tan da kötü haber geldi. Futbolcunun bu nedenle küçük bir operasyon geçireceği ve 3 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi.
    1. 24 Kasım 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:57
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