 Bitnel ifade verecek! – Fotomaç – 24 Kasım 2016
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    24 Kasım 2016, Perşembe
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    Bitnel ifade verecek!

    Bitnel ifade verecek!
    21 Şubat 2016'da oynanan ve 4 kırmızı kartın çıktığı - derbisi ile ilgili yaptığı açıklamalar nedeniyle 60 gün hak mahrumiyeti cezası alan hakem , şike ve bahis iddiaları ile ilgili soruşturmada ifadeye çağrıldı. Ortak Değer Trabzon Platformu başkanı Osman Erusta, Bitnel hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.
    1. 24 Kasım 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:11
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