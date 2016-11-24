Bitnel ifade verecek!
21 Şubat 2016'da oynanan ve 4 kırmızı kartın çıktığı Galatasaray-Trabzonspor derbisi ile ilgili yaptığı açıklamalar nedeniyle 60 gün hak mahrumiyeti cezası alan hakem Deniz Ateş Bitnel, şike ve bahis iddiaları ile ilgili soruşturmada ifadeye çağrıldı. Ortak Değer Trabzon Platformu başkanı Osman Erusta, Bitnel hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.
- 24 Kasım 2016, Perşembe
- Güncelleme: 02:11
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Beşiktaş'tan destansı geri dönüş
Toplam 20
Yorum
HUS INANCINIZA,MUCADELENIZE,SONSUZ SAYGILAR SEVGILI KARAKARTAL.BASARILARINIZIN DEVAMINI TUM TURKIYE BEKLIYOR.
- Lionel Carole’e teklif yağıyor
Toplam 9
Yorum
1905 iyisini alıp carole yedek koymak lazım, ücretide uygun. Adamın yedeği bile yok 5 milyona aynısını bulamazsın Telesten iyi bu çocuk.
- Sessiz çığlık
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Yorum
Quaresma Bey Maç sonunda da biz sizin soluğunu kestik !!!
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