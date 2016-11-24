Başkan Oyman anıldı
Fırtına, 1982 yılında vefat eden kulübün eski başkanlardan Bekir Suat Oyman'ı ölüm yıldönümünde andı. Bordo-mavili kulübün resmi internet sitesinden yayınlanan mesajda, "23 Aralık 1982 tarihinde aramızdan ayrılan eski başkanımız Bekir Suat Oyman'ı saygıyla anıyoruz. Ruhu şad, mekanı cennet olsun" ifadelerine yer verildi.
- 24 Kasım 2016, Perşembe
- Güncelleme: 00:55
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Beşiktaş'tan destansı geri dönüş
Toplam 20
Yorum
HUS INANCINIZA,MUCADELENIZE,SONSUZ SAYGILAR SEVGILI KARAKARTAL.BASARILARINIZIN DEVAMINI TUM TURKIYE BEKLIYOR.
- Lionel Carole’e teklif yağıyor
Toplam 9
Yorum
1905 iyisini alıp carole yedek koymak lazım, ücretide uygun. Adamın yedeği bile yok 5 milyona aynısını bulamazsın Telesten iyi bu çocuk.
- Sessiz çığlık
Toplam 40
Yorum
Quaresma Bey Maç sonunda da biz sizin soluğunu kestik !!!
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