 Başkan Oyman anıldı – Fotomaç – 24 Kasım 2016
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    24 Kasım 2016, Perşembe
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    Başkan Oyman anıldı

    Başkan Oyman anıldı
    Fırtına, 1982 yılında vefat eden kulübün eski başkanlardan Bekir Suat Oyman'ı ölüm yıldönümünde andı. Bordo-mavili kulübün resmi internet sitesinden yayınlanan mesajda, "23 Aralık 1982 tarihinde aramızdan ayrılan eski başkanımız Bekir Suat Oyman'ı saygıyla anıyoruz. Ruhu şad, mekanı cennet olsun" ifadelerine yer verildi.
    1. 24 Kasım 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:55
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