Altyapıda Fırtına gibi
Trabzonspor'un altyapı takımları 6 ayrı kategoride oynanan maçlarda 5 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti U21 Süper Ligi'nde Antalyaspor'u 1-0 mağlup eden Trabzonspor, Gelişim Ligi'nde Tokatspor ile 5 ayrı kategoride oynanan maçlarda U19'lar 1-0, U17'ler 9-1, U16'lar 2-0, U15'ler 9-0 galip geldi. U14'ler 1-1 berabere kaldı. Fırtına 23 gol atıp; 2 gol yedi.
- 24 Kasım 2016, Perşembe
- Güncelleme: 00:59
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Beşiktaş'tan destansı geri dönüş
Toplam 20
Yorum
HUS INANCINIZA,MUCADELENIZE,SONSUZ SAYGILAR SEVGILI KARAKARTAL.BASARILARINIZIN DEVAMINI TUM TURKIYE BEKLIYOR.
- Lionel Carole’e teklif yağıyor
Toplam 9
Yorum
1905 iyisini alıp carole yedek koymak lazım, ücretide uygun. Adamın yedeği bile yok 5 milyona aynısını bulamazsın Telesten iyi bu çocuk.
- Sessiz çığlık
Toplam 40
Yorum
Quaresma Bey Maç sonunda da biz sizin soluğunu kestik !!!
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