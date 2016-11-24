 Altyapıda Fırtına gibi – Fotomaç – 24 Kasım 2016
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    24 Kasım 2016, Perşembe
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    Altyapıda Fırtına gibi

    Altyapıda Fırtına gibi
    'un altyapı takımları 6 ayrı kategoride oynanan maçlarda 5 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti U21 Süper Ligi'nde Antalyaspor'u 1-0 mağlup eden Trabzonspor, Gelişim Ligi'nde Tokatspor ile 5 ayrı kategoride oynanan maçlarda U19'lar 1-0, U17'ler 9-1, U16'lar 2-0, U15'ler 9-0 galip geldi. U14'ler 1-1 berabere kaldı. Fırtına 23 gol atıp; 2 gol yedi.
    1. 24 Kasım 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:59
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