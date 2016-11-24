"Ağlayan değil, ağlatan olalım"
Geçen yıl kongre sürecinde, "Trabzonspor İstanbul’a taşınmalı" açıklamasıyla dikkatleri üzerine çeken bordo-mavili kulübün kongre üyesi Hüseyin Erdoğan, "Ağlayan değil, ağlatan olalım" dedi.
Trabzonspor kongre üyesi Hüseyin Erdoğan, düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu. "Hedef her zaman yüksek olmalı" diyen Erdoğan, "Olimpiyat Stadı, Trabzonspor'a verilsin, 61 bin kombineyi rekor fiyattan satma garantisi veriyorum. Bu olay zor değil. Trabzonspor-İstanbul Büyükşehir mücadelesinde kendi sahasında görmediği taraftarı İstanbul Olimpiyat Stadı'nda gördü. Akyazı'da yapılan yatırım Trabzonspor'a katkı sağlamayacak" dedi.
Trabzonspor'un büyük bir kulüp olduğunu anlatan Hüseyin Erdoğan, "Trabzonspor geçmiş dönemlerde hep ağlatan takım olmuştu. Şampiyon oluyoruz ama kupamızı alamıyoruz. Bu da güç kaybımızın önemli bir göstergesidir. Geçmişi değil, ileriyi konuşmalıyız. Unutmayın güçsüzler ağlar. Biz güçlüyüz ağlatacağız" şeklinde konuştu.
Trabzonspor'un büyük bir kulüp olduğunu anlatan Hüseyin Erdoğan, "Trabzonspor geçmiş dönemlerde hep ağlatan takım olmuştu. Şampiyon oluyoruz ama kupamızı alamıyoruz. Bu da güç kaybımızın önemli bir göstergesidir. Geçmişi değil, ileriyi konuşmalıyız. Unutmayın güçsüzler ağlar. Biz güçlüyüz ağlatacağız" şeklinde konuştu.
- 24 Kasım 2016, Perşembe
- Güncelleme: 19:00
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Maçı izleyemeyecekler!
Toplam 12
Yorum
GSLİ Bize gelince konyada oynanan maçtan dolayı arenadaki maç seyircisiz oynatılıyor fenere gelince şahıslara ceza bu nasıl adalet nasıl zihniyet
- Maçı izleyemeyecekler!
Toplam 12
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fenerbahce beşiktasa 4 sallıcaz
- Boş sözleşmeye bile imza atarım
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ETOOO ADAMIN KARAKÖKÜ BE
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