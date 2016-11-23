 Yenilgiler daha fazla – Fotomaç – 23 Kasım 2016
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    23 Kasım 2016, Çarşamba
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    Yenilgiler daha fazla

    Yenilgiler daha fazla
    Ligde geride kalan 11 maçta, 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 mağlubiyet alan Trabzonspor'da, yenilgiler, galibiyetlerin önüne geçti. Fırtına, bu sezon dış sahada 5 maçta 4 kez kaybederken, 1 maçta ise sahadan galibiyetle ayrıldı. Trabzonspor dış ve iç sahada istediği skorları alamadı.
    1. 23 Kasım 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:35
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