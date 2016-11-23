Yenilgiler daha fazla

Ligde geride kalan 11 maçta, 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 mağlubiyet alan Trabzonspor'da, yenilgiler, galibiyetlerin önüne geçti. Fırtına, bu sezon dış sahada 5 maçta 4 kez kaybederken, 1 maçta ise sahadan galibiyetle ayrıldı. Trabzonspor dış ve iç sahada istediği skorları alamadı.