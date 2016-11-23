''Takviye yapacağız''
Trabzonspor Teknik Direktörü, ligdeki puan durumunun hiç hoş bir tablo olmadığını ifade ederek, “Bazı futbolcularımız baskı altında oynayamıyor. Bu durumu aşmak için takviye yapacağız” dedi.
Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, takım içerisindeki sorunların çözümü için takviyeye ihtiyaç duyduklarını belirtti. Yanal, "Trabzon'a oyuncu getirmek, oyuncu almak konusunda sıkıntılar yaşadığımızı herkes biliyor. Bunu başkanımız da defalarca dile getirdi. Sıkıntılı zaman diliminde Trabzonspor'un gücünü boşa harcamamak konusunda da titiz davrandığımızdan herkes emin olsun. Gerekli takviyeler mutlaka olacaktır" diye konuştu.
RAHAT OLMALILAR
Antalyaspor maçında çok fazla pozisyona girdiklerinin de altını çizen tecrübeli teknik adam, şu ifadeleri kullandı: "Karşılıklı oynamakla, oynamamayı ayrı ayrı incelemek gerek. Oynamak zor bir şeydir. Oynamayıp kazandığımız maçlar da oldu. Yaklaşık 29 şutumuz var, 6'sı kaleye isabet etti. Baskı içerisinde oynamak kolay değil. Bazı yeteneklere ve biraz daha rahat olmaya ihtiyaç var. Bunları aşmak için de bazı takviyeler yapacağız. Trabzonspor'un gücünü ortaya koyacak hırsı, öfkeyi biraz da yumruğu vurup 'hadi' demeyi ben de çok istiyorum. Bu çocuklara güveniyorum."
BU DURUM HOŞ DEĞİL
Yanal, takımdaki genç oyuncuları kazanmayı çok istediğini de dile getirerek, "Bu çocukları, bu sert ortamın içerisinde kaybetmek de var. 17 yaşında Abdülkadir ve Yusuf Yazıcı iyi oyuncu. Trabzonspor'un tabeladaki durumu hoş değil. Bu beni de memnun etmiyor ama şimdi birlik ve beraberlik zamanı. Akıllı olmak lazım" ifadesini kullandı.
4 TRANSFER KARARI
Ligde son 4 maçta sadece 4 puan toplayabilen Fırtına, devre arasını bekliyor. Antalyaspor maçının ardından mini bir durum değerlendirmesi yapan bordo-mavili yönetim, devre arasında takıma 4 direkt oynayacak futbolcu takviyesi kararlaştırdı. Takımın gol yollarında yaşadığı sıkıntıların vurgulandığı toplantıda bu mevkiye çok önemli bir ismin alınması kararlaştırıldı. Sağ bek ve sağ açık transferlerinin yanı sıra ön libero mevkii için ısıran ve takım içerisinde liderlik üstlenebilecek bir oyuncu için araştırmalar başladı. İlk transferini Konyaspor'dan sağ açık Ömer Ali Şahiner olması bekleniyor.
Yunus Emre SEL
RAHAT OLMALILAR
Antalyaspor maçında çok fazla pozisyona girdiklerinin de altını çizen tecrübeli teknik adam, şu ifadeleri kullandı: "Karşılıklı oynamakla, oynamamayı ayrı ayrı incelemek gerek. Oynamak zor bir şeydir. Oynamayıp kazandığımız maçlar da oldu. Yaklaşık 29 şutumuz var, 6'sı kaleye isabet etti. Baskı içerisinde oynamak kolay değil. Bazı yeteneklere ve biraz daha rahat olmaya ihtiyaç var. Bunları aşmak için de bazı takviyeler yapacağız. Trabzonspor'un gücünü ortaya koyacak hırsı, öfkeyi biraz da yumruğu vurup 'hadi' demeyi ben de çok istiyorum. Bu çocuklara güveniyorum."
BU DURUM HOŞ DEĞİL
Yanal, takımdaki genç oyuncuları kazanmayı çok istediğini de dile getirerek, "Bu çocukları, bu sert ortamın içerisinde kaybetmek de var. 17 yaşında Abdülkadir ve Yusuf Yazıcı iyi oyuncu. Trabzonspor'un tabeladaki durumu hoş değil. Bu beni de memnun etmiyor ama şimdi birlik ve beraberlik zamanı. Akıllı olmak lazım" ifadesini kullandı.
4 TRANSFER KARARI
Ligde son 4 maçta sadece 4 puan toplayabilen Fırtına, devre arasını bekliyor. Antalyaspor maçının ardından mini bir durum değerlendirmesi yapan bordo-mavili yönetim, devre arasında takıma 4 direkt oynayacak futbolcu takviyesi kararlaştırdı. Takımın gol yollarında yaşadığı sıkıntıların vurgulandığı toplantıda bu mevkiye çok önemli bir ismin alınması kararlaştırıldı. Sağ bek ve sağ açık transferlerinin yanı sıra ön libero mevkii için ısıran ve takım içerisinde liderlik üstlenebilecek bir oyuncu için araştırmalar başladı. İlk transferini Konyaspor'dan sağ açık Ömer Ali Şahiner olması bekleniyor.
Yunus Emre SEL
- 23 Kasım 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 01:41
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Toplam 23
Yorum
alper sayın nafizoğlu acaba futboldan ne kadar anlıyorsunuz vede yalanlarınıza kaç kişinin inandığını düşünüyorsunuz
- Zorya maçı hazırlıkarı sürdü
Toplam 5
Yorum
türk cımbommusun nesın fener bahce bı turk takımı bunu unutma fransz degıl
- Önce frikik sonra penaltı
Toplam 22
Yorum
Yorumcu Faul ceza sahası içersinde de davam ediyor.
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