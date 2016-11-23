 Onazi’ye uyarı: Bir daha yapma! – Fotomaç – 23 Kasım 2016
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    23 Kasım 2016, Çarşamba
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    Onazi’ye uyarı: Bir daha yapma!

    Onazi’ye uyarı: Bir daha yapma!
    maçının 61. dakikasında oyundan çıkan Ogenyi Onazi yerini Muhammet Demir'e bırakmıştı. Bu duruma bir hayli şaşıran Onazi, yedek kulübesinde de cama yumruk atmıştı. Teknik heyet, Nijeryalı futbolcuyu affetmedi. Teknik direktör Ersun Yanal'ın Onazi'ye "Bu tip hareketleri hoş görmemiz imkansız. Dikkatli ol" dediği belirtildi.
    1. 23 Kasım 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:38
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