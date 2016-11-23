Onazi’ye uyarı: Bir daha yapma!
Antalyaspor maçının 61. dakikasında oyundan çıkan Ogenyi Onazi yerini Muhammet Demir'e bırakmıştı. Bu duruma bir hayli şaşıran Onazi, yedek kulübesinde de cama yumruk atmıştı. Teknik heyet, Nijeryalı futbolcuyu affetmedi. Teknik direktör Ersun Yanal'ın Onazi'ye "Bu tip hareketleri hoş görmemiz imkansız. Dikkatli ol" dediği belirtildi.
- 23 Kasım 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 22:38
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- G.Saray'dan Fatih Terim açıklaması
Toplam 23
Yorum
alper sayın nafizoğlu acaba futboldan ne kadar anlıyorsunuz vede yalanlarınıza kaç kişinin inandığını düşünüyorsunuz
- Zorya maçı hazırlıkarı sürdü
Toplam 5
Yorum
türk cımbommusun nesın fener bahce bı turk takımı bunu unutma fransz degıl
- Önce frikik sonra penaltı
Toplam 22
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Yorumcu Faul ceza sahası içersinde de davam ediyor.
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