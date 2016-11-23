Mustafa Akbaş’ta 3 ayrı kırık
Antalyaspor maçının ilk dakikasında Celustka ile kafa kafaya çarpışan Mustafa Akbaş'ın sağlık durumu hakkında açıklama geldi. Trabzonspor'un doktoru Op. Dr. Ufuk Şentürk, "Yüzüne aldığı darbe sonucu sakatlanan Mustafa Akbaş'ın muayene ve tomografi sonucunda sol elmacık kemiğinin üç ayrı yerinde kırık tespit edilmiştir. Futbolcumuzun tedavisine başlanmıştır" dedi.
- 23 Kasım 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 22:36
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Toplam 23
Yorum
alper sayın nafizoğlu acaba futboldan ne kadar anlıyorsunuz vede yalanlarınıza kaç kişinin inandığını düşünüyorsunuz
- Zorya maçı hazırlıkarı sürdü
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Yorum
türk cımbommusun nesın fener bahce bı turk takımı bunu unutma fransz degıl
- Önce frikik sonra penaltı
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Yorumcu Faul ceza sahası içersinde de davam ediyor.
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