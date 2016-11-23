 Mustafa Akbaş’ta 3 ayrı kırık – Fotomaç – 23 Kasım 2016
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    23 Kasım 2016, Çarşamba
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    ’ta 3 ayrı kırık

    Mustafa Akbaş’ta 3 ayrı kırık
    maçının ilk dakikasında Celustka ile kafa kafaya çarpışan 'ın sağlık durumu hakkında açıklama geldi. 'un doktoru Op. Dr. Ufuk Şentürk, "Yüzüne aldığı darbe sonucu sakatlanan Mustafa Akbaş'ın muayene ve tomografi sonucunda sol elmacık kemiğinin üç ayrı yerinde kırık tespit edilmiştir. Futbolcumuzun tedavisine başlanmıştır" dedi.
    1. 23 Kasım 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:36
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