 Kaleciye nefesim bile değmedi – Fotomaç – 23 Kasım 2016
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    23 Kasım 2016, Çarşamba
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    Kaleciye nefesim bile değmedi

    Kaleciye nefesim bile değmedi
    Bordo-mavili takımın genç oyuncusu , Antalyaspor kalecisi Ferhat'ın elinde kaçırdığı topu alıp golü atmıştı ama hakem Alper Ulusoy faul gerekçesiyle bu golü iptal etmişti. Pozisyonla ilgili Yusuf, "Kaleciye nefesim bile değmedi. Buz gibi golümüzü hakem yemiş oldu. Bu haksızlıkların en kısa sürede sona ermesini umut ediyorum" dedi.
    1. 23 Kasım 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:52
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