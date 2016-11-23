Kaleciye nefesim bile değmedi
Bordo-mavili takımın genç oyuncusu Yusuf Erdoğan, Antalyaspor kalecisi Ferhat'ın elinde kaçırdığı topu alıp golü atmıştı ama hakem Alper Ulusoy faul gerekçesiyle bu golü iptal etmişti. Pozisyonla ilgili Yusuf, "Kaleciye nefesim bile değmedi. Buz gibi golümüzü hakem yemiş oldu. Bu haksızlıkların en kısa sürede sona ermesini umut ediyorum" dedi.
- 23 Kasım 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 01:52
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- G.Saray'dan Fatih Terim açıklaması
Toplam 23
Yorum
alper sayın nafizoğlu acaba futboldan ne kadar anlıyorsunuz vede yalanlarınıza kaç kişinin inandığını düşünüyorsunuz
- Zorya maçı hazırlıkarı sürdü
Toplam 5
Yorum
türk cımbommusun nesın fener bahce bı turk takımı bunu unutma fransz degıl
- Önce frikik sonra penaltı
Toplam 22
Yorum
Yorumcu Faul ceza sahası içersinde de davam ediyor.
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