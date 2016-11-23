Hem hakem hem takım
Yerel basın, Antalya yenilgisi sonrası hem hakem Alper Ulusoy hem de takımı eleştirildi. Karadeniz "İmdat! Yok mu kurtaran?", İlkhaber "Mağlubiyete mi yanalım, hakeme mi vuralım?", Kuzey Ekspres "Acı veriyor böyle veda!" ve "Avni Aker ağladı", Günebakış "Avni Aker'e vedada bile kahrolduk" başlıklarını attı.
- 23 Kasım 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 22:35
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- G.Saray'dan Fatih Terim açıklaması
Toplam 23
Yorum
alper sayın nafizoğlu acaba futboldan ne kadar anlıyorsunuz vede yalanlarınıza kaç kişinin inandığını düşünüyorsunuz
- Zorya maçı hazırlıkarı sürdü
Toplam 5
Yorum
türk cımbommusun nesın fener bahce bı turk takımı bunu unutma fransz degıl
- Önce frikik sonra penaltı
Toplam 22
Yorum
Yorumcu Faul ceza sahası içersinde de davam ediyor.
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