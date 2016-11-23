 Hem hakem hem takım – Fotomaç – 23 Kasım 2016
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    23 Kasım 2016, Çarşamba
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    Hem hakem hem takım

    Hem hakem hem takım
    Yerel basın, Antalya yenilgisi sonrası hem hakem Alper Ulusoy hem de takımı eleştirildi. Karadeniz "İmdat! Yok mu kurtaran?", İlkhaber "Mağlubiyete mi yanalım, hakeme mi vuralım?", Kuzey Ekspres "Acı veriyor böyle veda!" ve "Avni Aker ağladı", Günebakış "Avni Aker'e vedada bile kahrolduk" başlıklarını attı.
    1. 23 Kasım 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:35
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